Morgan Rogers: Bunun için çok çalıştık

Giriş Tarihi: 21.05.2026 00:27

Dolmabahçe'de oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde şampiyon Aston Villa oldu. İngiliz ekibinin, Freiburg'u 3-0 yendiği maçta fileleri sarsan Morgan Rogers, maçın ardından duygularını aktardı.

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa oldu. İngiliz ekibinde Morgan Rogers, İstanbul'da oynanan final maçının ardından açıklamalar yaptı.

İngiliz yıldız, "Bunu kelimelerle ifade etmek zor, bunun için çok çalıştık. Başardık ve turu geçtik. Bu, taraftarlar için harika bir an, kulüp için de harika. Tarihe geçeceğiz. Ortam çok heyecanlıydı. Hepimiz gerçekten çok heyecanlıyız." dedi.

Rogers, "Teknik direktör, daha kolay goller atmam ve ceza sahasına girmem için bana sürekli baskı yapıyordu. Topa ayak ucumla dokunup gol atabildiğim için mutluyum. Yorgunum ama o kadar da değil. Sonunda her şeye değdi." diye konuştu.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
