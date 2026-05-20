‘Stadyum 65 bin kişi kapasiteli olacak!’

Fenerbahçe
'nin başkan adayı Aziz Yıldırım
, Bursa Fenerbahçeliler Derneği'nin organizasyonunda açıklamalarda bulundu. 50 bin kişilik stadın kapasitesinin artacağını duyuran Yıldırım şu ifadeleri kullandı: "Önceliğimiz iki tane santrfor almak. Stadyumun yapılması için gerekli izinleri aldıktan sonra projeye başlayacağız. Tahminimce 65 bin kapasiteli olacak.
Futbol aklı konusunda eski sporculardan kurulu bir danışma kurulumuz olacak. Geliyoruz! Şampiyon olacağız.
Parasal konuları aşacağız. Geçmişte kaynakları biz yaratıyorduk, yine yaratacağız. F.Bahçe her zaman kaynak bulur. Fenerbahçe sahipsiz değildir, çünkü sahipleri sizlersiniz. Bütün amacımız bu yıl şampiyon olmak.
Kuracağımız yönetim kurulu, önümüzdeki en az 10 yıla damga vuracak.''