Altay Bayındır’dan transfer itirafı!

"İNGİLİZCE BİLEREK GİTTİĞİMİ DÜŞÜNÜYORDUM AMA GİTTİĞİM İLK DÖNEMDE ÇOK ZORLANDIM"

Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olduğu dönemi anlatan Altay Bayındır, sarı-lacivertli kulüpte sözleşmesinin bitimine 1 sene kala teklif aldığını belirtti.

Dönemin başkanı Ali Koç ve yönetim kurulunun bilgisi dahilinde Manchester United için sağlık kontrollerinden geçtiğini dile getiren Altay, "Başkanımıza teklif geldiğinde söyledim. Açık bir şekilde oynamayı severim. Yarın kimin ne zaman öleceğinin bir garantisi yok, belli de değil. En azından öldüğünde arkada bırakacağın tek şey karakterin, kişiliğin ve itibarın. Başka bir şey değil. Dolayısıyla başkanımızla bunu konuştum ve paylaştım. Sağlık kontrollerine gittim, geldim. Ondan sonraki süreçte başkanımızla istişare yaptık. Ben operasyon geçirdim. Operasyondan geldim, tekrar başladım. Tekrar bana transfer teklifi geldi. O dönemde protokol imzalasaydım imzalayabiliyordum. Hiçbir problem yoktu ve her şey resmi olması gerektiği gibiydi. Eleştirildiğim ve sakatlandığım dönemde her şey üst üste geliyordu. Uzun süredir çalıştığım bir psikoloğum vardı. Yoğun seanslar yapıyorduk. Çok zor bir dönemdi. Sonra transfer teklifi geldi. Ben toparlandım, antrenmana geldiler. Sonrasında başkanımızla istişare ettik. Tabii bu bahsettiğim tesise gelip izleme olayları benim şimdi anlatacaklarım bittikten sonra oldu. Ben başkanımızla 'Başkanım ben kulübümüzün çıkarları ve menfaatleri doğrultusunda hareket etmek istiyorum. Bir şeyler yapmak istiyorum. Sözleşmeyi uzatabiliriz, sözleşmeyi uzattıktan sonra karşı tarafa bildiririz. Devam ederse istenme olayı ya da gitme olayı o şekilde değerlendiririz.' dedim. Başkan da o dönem çok etkilendi. Hatta bunu havalimanında da söyledi. Biz baş başa da stadyumda kendisiyle çok konuştuk. Pozitif anlamda dertleştiğimiz çok anlarımız olmuştur. Onun da elinden geleni yaptığı, bazı şeylerde karşılık alamadığı durumlar oldu. Hatasız kul olmaz. Hepimiz gibi onun da hatalar yaptığı dönemler oldu. Sonra böyle bir süreç oldu." ifadelerini kullandı.

Kendisinin o dönemde Fenerbahçe'yle sözleşme imzaladığının altını çizen Altay, "Manchester United tarafına bunu söyledik. Onlar da kabul etti. Sözleşmemde bir çıkış maddesi vardı. Belli bir miktarda ödeme yapıldıktan sonra serbest bir şekilde oraya gidebiliyordum. Böylelikle kulüp de para kazanmış oldu. Sonra transfer gerçekleşti. Başkanımız ve yöneticilerimiz havalimanına geldi. Bu olay onlar tarafından da çok güzel karşılandı. Başkanımız havalimanında yaklaşık 3-4 saat bizimle beraberdi. Orada da yaşananlarla ilgili röportaj verdi. Süreç böyle gerçekleşti. Sonra valizlerimizi aldık, uçağa bindik. Uçakta indik bir baktık ki bambaşka bir yer. Ankara gibi oldu. Farklı yerler, farklı şehir, farklı dil. İngilizce bilerek gittiğimi düşünüyordum ama gittiğim ilk dönemde çok zorlandım. İlk senede çok zorlandım. Bizim de ülkemizde her yerin başka aksanı ve şivesi var. Burası da aynı şekilde. Ama burada yaşamak, sürekli burada olmak bunu çabucak öğrenmene de yarıyor." açıklamasını yaptı.

"OYNAMADIĞINDA KENDİSİNİ RAHAT VE İYİ HİSSEDEN OYUNCU, FUTBOLU BIRAKSIN"

28 yaşındaki kaleci, kariyer hedeflerine ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"Daha fazla oynamak, daha fazla sahada kalmak istiyorum. Bu, milli takım açısından da oynadığım kulüp açısından da geçerli. Ben oynadığında mutlu olan bir insanım. Oynamadığında kendisini rahat ve iyi hisseden oyuncu, futbolu bıraksın. Oynamayınca üzülüyorsun ama saygı duyup mücadele etmen gerekiyor. Kafamdaki planları zaman gösterecek. Güzel şeyler yaşamak için bugünleri iyi değerlendirip çok çalışmak gerekiyor. İnşallah sonunda da arkaya baktığımızda 'Ne güzel şeyler yaşamışız, ne güzel maçlar olmuş, ne güzel kararlar vermişiz, haklı olduğumuzda da haksız olduğumuzda da insanların sevdiği birisi olmuşuz.' dedirtmek için elimizden geleni bugünden yapmamız gerekecek."

&NBSP;"OLD TRAFFORD'DA TÜRK BAYRAĞININ DALGALANIYOR OLMASI VE SEBEBİNİN BEN OLMAM GURUR VERİCİ"

Manchester United'ta forma giyen ilk Türk oyuncu olmanın gurur verici olduğunu dile getiren Altay, İngiliz ekibinin dünyanın en büyük kulüplerinden birisi olduğunu vurguladı.

Çocukluğunda hayaller kurduğu bir kulübün içinde olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Altay, "Çok farklı duyguydu benim için. İlk stadyuma girişim, sahayı, enerjiyi, atmosferi ilk görüşüm gerçekten de düşlerin tiyatrosuydu. Düşler tiyatrosunda gibi hissettim kendimi. Bir hayalin ve rüyanın gerçekleşmesiydi. Çok gurur ve onur duydum, çok mutlu oldum. Bugüne kadar verdiğim mücadelenin, savaşın karşılığını almak, bir yerlerde olmak beni çok mutlu etti ama devamında daha yapabileceğim şeylerin de ne kadar fazla olduğunu bana gösterdi." açıklamasını yaptı.

Manchester United'ın oyuncularının vatandaşı olduğu ülkelerin bayraklarını stadyuma astığını vurgulayan Altay, "İngiltere'nin en büyük şehirlerinden birindeki Old Trafford'da Türk bayrağının dalgalanıyor olması ve sebebinin ben olmam gurur verici. Hatta bir video çekilmişti o dönem. Sonra babam da çok duygulandı, çok hoşuna gitti, gurur duydu. Kelimelerle tarif edemem. Old Trafford, tarihi bir stadyum. Bu enerjiyi stadyumda hissediyorsun. Gerçekten de çok büyük oyuncuların ayak bastığı, çok büyük başarılar elde ettiği, tarihinde sayısız kupası olan, efsanevi hocaları olan bir takım. O takımda olmak çok güzel, gurur verici ama aynı zamanda sorumluluk veren bir his. Sorumluluklarımızı da yerine getirmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Takımın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson'ın zaman zaman tesislere geldiğini belirten Altay, şunları söyledi:

"Kendisi stadyumdaki hemen hemen her maçı takip ediyor. Hala enerjisi yüksek ve pozitif bir insan. Onun kitabını da okumuştum. Oyunculara karşı tutumu, davranışları... Kendisiyle tanışma fırsatım oldu. Herkesin çok saygı duyduğu biri, elde ettiği başarılar malum ortada. Çok detaylı konuşamadık maalesef çünkü başı hep çok yoğundu. Tarihi bir kulübün efsanevi hocası. Teknik direktörlere her zaman saygı duyan bir oyuncuyum. Kariyerim boyunca çok fazla menajerle çalıştım. Bunun artı ve eksi yönlerini de gördüm. Hatta şu anda yaptığım bir kitap var. Bütün hocaların pozitif, taktik, teknik, davranış biçiminin takımı etkilemesini not alırım. İleride hocalığa doğru kariyerim yönelirse aldığım bilgilerle takıma vereceğim etki çok farklı bir olur. Manchester United kariyerimde de farklı hocalarla çalıştım. İlk geldiğim sene Erik ten Hag vardı, sonra Ruud van Nistelrooy geldi. Efsane, Manchester United için çok değerli bir isim. Çok ilgili biri ve çok da iyi bir hoca. Sonrasında Darren Fletcher. Onunla da güzel diyalog içerisindeydik. Ardından Ruben Amorim geldi. Ruben hocamızla da çok güzel deneyimler edindik. O da çok pozitif birisi. Takıma katkı vermek için yoğun mesai harcadı. Birçok başarılı maçları da oldu. Takım onunla farklı bir seviyeye çıktı. O da elinden geleni yaptı. Şu anda da başımızda Michael Carrick hocamız var. O da Manchester United'ın efsanevi futbolcularından biri. Aynı zamanda kulübün dinamiklerini ve geleneklerini biliyor. Onunla da çok güzel bir çıkışımız mevcut. Takımın gidişatı çok güzel."

"BURADA KALABİLMEN İÇİN KALİTELİ OLMAN, MÜCADELEYE DEVAM ETMEN GEREKİYOR"

Manchester United'taki kariyerinin daha farklı başlamasını istediğini söyleyen Altay, transfer olduğunda dönemin teknik adamı Erik ten Hag'la 5 kez konuştuğunun altını çizdi.

Oynayarak geldiğini ve forma giymek istediğini belirten 28 yaşındaki kaleci, "Tabii ki de olaylar sadece saha içinde bitmiyor. Saha içinde istediğiniz kadar mücadele edin, istediğinizi yapın, saha dışı olayları da var. Ben her zaman bunu söylerim. Sahada oynanan kısım biraz daha bizim için kolay oluyor. Saha dışı ofis bölümünde biraz daha bazı şeyler zor olabiliyor maalesef. Ama ne olursa olsun bugüne kadar öz güvenimi yüksek tuttum, çünkü şansın ne zaman geleceğini bilmiyorsunuz, her an hazır olman gerekiyor. Özellikle milli takım düzeyinde bir oyuncuysan her an hazır olman gerekiyor. Ben de her zaman bunu yaptım. Her antrenmanda maç oynarcasına konsantre olup mücadele ettim. Tabii ki de bazen alındığım, sinirlendiğim ve rahatsızlık duyduğum şeyler oldu. Bunları da zaten objektif bir şekilde yansıttım. Bugüne kadar başım dik bir şekilde her zaman çalışmalarımı sürdürdüm. Şans geldiği zaman görevimi elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Bundan sonra da aynı şekilde bu yoldan gitmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Beğendiği futbolcularla ilgili soruyu yanıtlayan Altay, "Burada kalabilmen için kaliteli olman, mücadeleye devam etmen gerekiyor. Takımdaki oyunculardan oyun aklını çok sevdiğim, farklı bir görüş açısı olan oyuncuyu söylemek istiyorum; Bruno Fernandes. Kendisiyle aram da çok iyi. Casemiro aynı şekilde. Gerçekten de oyunu değiştiren, katkı sağlayan birçok oyuncu var. Arsenal'den oyuncular sayabiliriz. Ayrıca Haaland, bitiriciliğiyle, hızıyla ve çalışma dinamikleriyle kendini göstermiş bir oyuncu. İngiltere'deki oyun hızı, antrenman temposu, oyuna ve taktiğe bakış bana çok şey kattı. Anı yaşıyorum, anın tadını çıkarıyorum ve her antrenmana gittiğimde her anımı dolu dolu yaşamaya çalışıyorum. Çok iyi çalışarak, mücadele ederek, ekstra çalışmalar yaparak ve kendime dikkat ederek... Bunlar çok önemli. Bu seviyedeki bir oyuncunun dikkat etmesi gereken şeyler." diye konuştu.

"DAHA FAZLA SAHADA OLMAK İSTERİM. BUNUN İÇİN DE BİR KARAR ALINMASI GEREKİYORSA ALACAĞIZ"

Premier Lig'de üzüldüğü maçları da açıklayan Altay, "İlk maçımı söyleyebilirim. Newcastle United maçıydı. Mağlup olduk. Deplasmanda zor bir maça çıktık, sakat oyuncularımız vardı. O maç üzüldüğüm bir maçtı. Ondan sonra Avrupa Ligi maçına çıkmıştım, benim için keyifli ve güzel geçmişti. Galip geldik. Arsenal maçı benim adıma çok güzel geçen bir maçtı. Maçın içinde ve seri penaltı atışlarında birer penaltı çıkardım. Çok özgüven verdi, müthiş bir performanstı. Ondan sonraki maçta oynamamam beni gerçekten de çok rahatsız etti ve üzdü. Kalecilikte en önemli şey ritimdir. Ritmi yakalaman gerekiyor, oynadıktan sonra oynamaya devam etmen gerekiyor. Bunu yakalamadığın zaman bazen sallanıyorsun. Bu sallantıyı da çok fazla yaşamamak için her antrenmanı maç niteliğinde yapman gerekiyor ki maçta bir an geldiğinde o ana hazır olmak için. Ne zaman olursa olsun, ne an olursa olsun oynamaya aç bir insanım. Oynamak için elimden geleni yaparım. Bazı şeyler de sağlıklı gitmiyorsa, yani tabiri caizse doğru toprağa gömmek lazım ki çiçek açsın. Her yerde açmıyor çiçek. Oynamayı seven bir insanım. Bu doğrultuda da ileride neler yaşarım bilmiyorum. Bir futbolcunun kariyerindeki basamakları doğru adımlaması çok önemli. Daha fazla sahada olmak isterim. Bunun için de bir karar alınması gerekiyorsa alacağız ya da ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. Zaman her şeyi bize gösterecek." diye konuştu.

İngiltere Premier Lig ile ilgili görüşlerini de aktaran Altay, şöyle konuştu:

"Bu ligi farklı kılan özellikler; taktiksel bakış, reaksiyon verme, rakibe göre doğru analiz, her maçın ayrı bir hikayesinin oluşu ve rakibe göre her hafta çalışma. Çünkü her takımın farklı taktiği, oyun dinamiği ve oyuna bakış açısı var. En önemlisi de şu, her antrenmanı çok ciddi, çok disiplinli bir şekilde sonuna kadar yapma. Aynı zamanda sadece saha içinde değil fitness tarafında da. Türkiye'de geçirdiğim zamanda da bunun eksikliklerini yaşıyordum. Bunu kapatmak için ekstra her zaman çalışmalar yapıyordum. Bu konulara çok önem veriliyor. Aynı zamanda beslenme, diyet... Her sabah kulübe gittiğimizde ölçüm yapılıyor. Bir günde ne değişebilir diyorsunuz ama değişmemesi için yapılıyor. Oyuncu kalitesi de tabii ki Premier Lig'i farklı kılan özellikler."

"MAĞLUBİYETTEN SONRA MÜCADELEDEN DOLAYI TARAFTAR BİZİ ALKIŞLADI"

Ay-yıldızlı futbolcu, İngiltere'deki futbol iklimine de değindi.

Manchester United formasıyla ilk yenilgisini yaşadığı maça dair konuşan Altay, "Burası futbolu çok seven, futbolun çok değerli olduğu bir ülke ama aynı zamanda insanların oyunculara da saygı duyduğu bir ülke. İnsanların da oyuncuların da insan olduğuna inandığı ve bildiği bir ülke. Ben buraya geldiğimde ilk maçımda mağlubiyet aldık. Mağlubiyetten sonra mücadeleden dolayı taraftar bizi alkışladı. Biz taraftarı alkışladık. O benim ilk maçımdı ve yani bana farklı gelmişti çünkü içeride oynadığımız bir maç. Kaos olması gereken bir maç. Medya konusunda da öyle. Maçın ardından çok fazla televizyonlarda konuşulmuyor. İki konuşuluyor, sonra bitiyor çünkü yeni hafta, yeni maç. Bu şekilde devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"EN BÜYÜK REKABET LİVERPOOL-MANCHESTER UNİTED ARASINDA OLUYOR"

Altay Bayındır, Premier Lig'de Manchester United'ın en büyük rekabeti Liverpool ile yaşadığını anlattı.

Liverpool maçlarının öncesinde Manchester United'lı taraftarların daha coşkulu olduğunu söyleyen Altay, "Kazanma aşkı ve hırsı çok eskiye dayalı bir rekabet. Bir dönem Leeds United ile de aynı şekilde çok rekabet yaşandı. O maçlar da bizim için çok önemli. Duygusal anlamda taraftarlarımızın daha çok önem verdiği, daha farklı bir bakış açısıyla baktığı maçlar. Ama tabii Manchester United-Manchester City dünya çapında bir derbi ama burada özellikle tarihe baktığınızda en büyük rekabet Liverpool-Manchester United arasında oluyor." şeklinde konuştu.

ALTAY'IN FORVETTEN KALEYE GEÇİŞ SÜRECİ

İlk kulübünün Bursa Yolspor olduğunu hatırlatan Altay, "7 yaşımda ağabeyimle birlikte Bursa Yolspor'da beraber başladık. Yolspor'da futbola başladığımda kaleci değildim, stoper olarak başladım sonra forvete geçtim. Gol atmayı çok severim, çok keyif aldığım bir pozisyondu. Forvet olarak bir sürü pozisyon kaçırıyorsun ama bir tane gol attığında takımın en değerli oyuncusu olma olasılığın var. Kalecilikte bu ne yazık ki böyle değil. Her an her pozisyona konsantre olup hazır olmak gerekiyor." diye konuştu.

Farklı pozisyonda oynamasına karşın bir gün antrenmana kalecinin gelmediğini ve kendisinin de kaleye geçtiğini dile getiren Altay, "Eğlenceli bir antrenman yapıyorduk. O gün hoca 'Altay kaleye geç.' dedi, en uzun bendim. Kaleye geçtim, atlıyorum top çıkarıyorum, hoşuma gitti. Herkes 'Bravo' diye bağırıyor, bu durum da beni etkiledi. Akşamında Şampiyonlar Ligi maçı vardı, televizyonda izliyordum. Bütün oyuncuların forması aynı, kalecinin forması farklı ve bu çok dikkatimi çekmişti. Hangi maç olduğunu hatırlamıyorum, o maçta kaleci penaltı kurtarmıştı. O an dank etti. Forvetlerin gol atma özelliği var ama kritik bir pozisyonda kalecinin yaptığı bir kurtarış herkesi çok farklı sevindiriyor. Penaltı olduğunda kaleci de hoca da başkan da yönetici de sensin. Herkes o an sende. Dolayısıyla bu tarz pozisyonların bende uyandırdığı ateş çok yükseldi. Bende antrenmandan sonra kalede olduğum için çok zevk aldığımı hocaya söyledim. Kalecilerin kullandığı malzemeler daha fazla ve daha farklı. Bir farklılık oluyordu ve bu benim çok dikkatimi çekmişti. Kaleci hocamızla direkt konuştum, 'Kaleci antrenmanları yapabilir miyim?' dedim. Başladık ve zevk alıyordum. Kurtarış yapmak, yan top geldiğinde çıkıp almak, bana aşırı özgüven veriyordu. Hiç düşünmediğim bir olay, kanıma işledi." ifadelerini kullandı.