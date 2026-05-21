Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa’da Tammy Abraham futbol tarihine geçti!





2025-2026 sezonunun başında Beşiktaş'a transfer olan Abraham, devre arasında ise Aston Villa'nın yolunu tuttu. İngiliz futbolcu, Freiburg karşısında İstanbul'da elde edilen zaferle koleksiyonundaki tek eksik parçayı da tamamlamış oldu.



Daha önce İtalyan sol bek Emerson Palmieri, Chelsea ve West Ham United formalarıyla bu 4 büyük turnuvada da şampiyonluk sevinci tadan dünyadaki tek futbolcu konumundaydı. İstanbul'daki finalle birlikte Tammy Abraham, Palmieri'nin ardından bu unvana ortak olan ikinci isim olarak adını futbol tarihine yazdırdı.

