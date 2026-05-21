Dev final için geri sayım

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük final için nefesler tutuldu… Yarı finalde Gençlerbirliği'ni eleyen Trabzonspor ile Beşiktaş'ı saf dışı bırakan Konyaspor, kupayı kaldırmak için yarın Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Saat 20.45'te başlayacak olan mücadele ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Müsabakanın öncesi ve sonrasının heyecanı ise A Spor'da yaşanacak. Özel programlar, yorumlar ve röportajlarla kupa coşkusu tavan yapacak.



BÜYÜK MAÇIN HAKEMİ MELER

Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanacak heyecan dolu maçın hakemi de açıklandı. 64. Ziraat Türkiye Kupası finalinde, FIFA kokartlı Halil Umut Meler'in düdük çalacağı duyuruldu. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Dördüncü hakem ise Adnan Deniz Kayatepe olacak. Bu sezon 34 hem Avrupa hem Türkiye'de toplam 34 müsabaka yöneten Meler, 171 sarı kart çıkarırken 4 kez direkt kırmızı kartına başvurdu.