Dolmabahçe’de tarihi zafer

UEFA Avrupa Ligi finali, Aston Villa ve Freiburg arasında Beşiktaş Park'ta oynandı. İngiliz ve Alman futbolseverler, günler öncesinden İstanbul'a gelirken organizasyona hayran kaldı. 43 bin kişilik stat tamamen doldu. İngiliz ekibi, rakibini ilk yarıdan saf dışı bıraktı. 41'de Tielemans gelişine vuruşuyla ağları sarstı, 45+3'te Buendia muhteşem plasesiyle ceza sahası dışından kaleci Atubolu'yu avladı. Freiburg umut ararken 58'de Rogers, ön direkteki dokunuşuyla skoru belirledi. 3-0 kazanan Aston Villa, tarihinde oynadığı ilk Avrupa Ligi finalinde ilk şampiyonluğunu elde etti.



'TARAFTARIMIZ MUHTEŞEMDİ'

Aston Villa'nın ilk golünü atan Youri Tielemans, zafer sonrası açıklamalarda bulundu. Kendisini harika hissettiğini söyleyen Belçikalı orta saha, "Sesim biraz kısıldı ama her şey yolunda. Çok çalıştık, muhteşem bir performans sergiledik ve harika bir sezon geçirdik. Taraftarlarımız muhteşemdi. Maç boyunca sadece onların sesini duyabiliyorduk. Onlara teşekkürler, yaşasın Villa!" dedi.





5 FİNALİN 4'Ü İNGİLİZLERİN!

İstanbul'da 5. kez bir UEFA kupası finali düzenlendi. 2005'te Liverpool, Şampiyonlar Ligi finalinde Milan'ı mağlup etmişti. 2009'da Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi finalinde Werder Bremen'i yenmişti. 2019'da Liverpool, Süper Kupa'yı Chelsea'yi geçerek almıştı. 2023'te Manchester City, İnter'i devirmişti. Dün de Aston Villa, Freiburg'u yıktı. İstanbul'daki 5 finalin 4'ünde İngilizler kupayı almış oldu.



EMERY BUNU HEP YAPIYOR

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, 5. defa UEFA Avrupa Ligi kupasını kazandı. 54 yaşındaki İspanyol hoca, daha önce 2013-14, 2014-15 ve 2015-16'da üst üste 3 kez bu kupayı kaldırmıştı. 2020- 21'de de Villarreal ile şampiyonluk elde etmişti. Dün ise bir İngiliz takımıyla aynı başarıyı gösterdi. Emery, Avrupa Ligi kupasını en çok kazanan hoca konumunda.





PRENS BİLE VARDI!

Maça ünlü isimler akın etti. Aston Villa taraftarı olan Galler Prensi William da tribündeydi. Gollerden sonra büyük sevinç yaşadı.



ÜÇ FİNAL, ÜÇ KUPA

Avrupa kupalarında üç kez final oynayan Aston Villa, üçünü de kazandı. 1982'de Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Bayern Münih'i 1-0 yenmişti, sonraki sezon Süper Kupa'da Barcelona'yı geçmişt.i

1 GÖRÜŞ

BÜLENT TİMURLENK

FREİBURG'UN FİŞİNİ BUENDİA ÇEKTİ

İstanbul'a yağmuruyla gelen Aston Villa ile tarihinde ilk kez bir Avrupa kupasında finale yükselen Freiburg arasında sıklet farkı vardı elbette. İngilizler sezon içinde Kadıköy deplasmanına geldiklerinde de bu kupanın önemli favorilerinden biriydi. Ancak final bu… Oyun da futbol olunca Almanlar bir sürpriz yapar mı diye bekleyenler de yok değildi. O sıklet farkı, ilk 30 dakikada Freiburg'u salladı, devrenin son 15 dakikasında ise kroke ederken iki nefis golle devreye büyük dayak yiyerek gittiler. Emi Buendia çeyrek ve yarı finalin de belirleyicisiydi. Dün muhteşem plasesi ve 3. goldeki asistiyle Almanların fişini çekti. Avrupa Ligi canavarı Unai Emery, 5. kez kazanırken İngilizler bir İstanbul finalinden daha kupayla döndüler. Dünyanın en güzel lokasyonlarından birinde nefis bir organizasyonla yine gururlandıran bir ev sahipliğine imza attık. Emeği geçenleri tebrik ederim.