Efsane kadro hazır

F.Bahçe başkan adayı Aziz Yıldırım
, yeni dönemde takımın başına yerli bir teknik direktör getirmeyi hedefliyor. Yıldırım'ın kulübeyi, Aykut Kocaman
'a emanet etmeyi düşündüğü kaydedildi. Eski futbolculardan Tuncay Şanlı
ve Volkan Demirel'i de yardımcı antrenör olarak istediği iddia edildi. Sportif direktör için ise Oğuz Çetin ismi ön plana çıkıyor. Aziz Yıldırım'ın, tanıdık ve yerli teknik adamı tercihinin sebebinin takımı yakından bilmelerinden kaynaklandığı öğrenildi. Yalova'da katıldığı programda Yıldırım, "Arka planda bilin ki Türk eski oyuncularımız olacak" ifadelerini kullandı.