Ertuğrul Doğan: "Yeni mücadelemiz ekonomik bağımsızlık"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Dergisi'nin 240. sayısında yaptığı açıklamada, bordo-mavili kulübün geleceği için ekonomik bağımsızlık hedefini ön plana çıkardı. Doğan, Trabzonspor'un kalıcı gelir kaynaklarıyla geleceğe taşınacağını ifade etti.

Başkan Doğan, göreve geldikleri ilk günden itibaren sadece saha içi başarılarına odaklanmadıklarını belirterek, kulübün geleceğini kurtarma mücadelesi verdiklerini ifade etti. Günümüz futbolunda güçlü olmanın yalnızca iyi kadro kurmakla mümkün olmadığını vurgulayan Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor başkanlığı görevine geldiğimiz ilk günden beri şunu çok net bir şekilde ifade ettim. Bizim mücadelemiz sahada kazanılacak maçlarla sınırlı olmayacak. Biz aynı zamanda Trabzonspor'un geleceğini kurtarma mücadelesini vereceğiz" dedi.



"YENİ MÜCADELEMİZ EKONOMİK BAĞIMSIZLIK"

Trabzonspor'un geçmişinde büyük zaferler ve tarihi mücadeleler bulunduğunu belirten Başkan Doğan, kulübün yeni hedefinin ekonomik bağımsızlık olduğunu söyledi. Doğan, "Bugün geldiğimiz noktada bizim yeni mücadelemiz artık ekonomik bağımsızlıktır. Bu yüzden ilk andan itibaren kulübümüzün geleceğini inşa edecek projeler için yoğun bir mesai harcadık" ifadelerini kullandı.