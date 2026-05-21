Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fatih Tekke: Biz bu kupayı çok istiyoruz!
Giriş Tarihi: 21.05.2026 19:28 Son Güncelleme: 21.05.2026 19:35

Fatih Tekke: Biz bu kupayı çok istiyoruz!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ziraat Türkiye Kupası’nın finalinde Konyaspor ile oynayacakları müsabaka öncesi konuştu.

Fatih Tekke: Biz bu kupayı çok istiyoruz!
  • ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

Kupayı çok istediklerini belirten Fatih Tekke, "Konyaspor'u da tebrik etmek lazım, güçlü ekipleri eleyerek buraya geldiler. Ayrıca çok net söyleyeyim, takımda 14 aydır hiç görmediğimiz bir istek ve coşku var. Biz bu kupayı çok istiyoruz, oyuncularım bunu hak etti" dedi.

Hakemlerin konuşulmadığı bir maç olmasını temenni eden Fatih Tekke, "Oyuncularım, ben, ekibim ve tüm camia bu kupayı çok fazla istiyoruz. Yarın takım olarak en güçlü halimizle sahada olacağız. Yarın umarım kazasız, belasız sakatlıksız, herkesin futbol konuştuğu, eğlendiği, hakem konuşmadığı bir maç yaşarız. Camiamıza bu kupayı hediye etmek istiyoruz. Umarım istediğimiz gibi olur" sözlerini dile getirdi.

Finalin Antalya'da oynanmasına dair soruya Fatih Tekke, "Finalin Antalya'da olması çok mühim değil. Önemli olan sahanın ve hakem yönetiminin iyi olması" cevabını verdi.

Fatih Tekke, "Ortada bir kupa varsa ve onu alamazsanız başarılı değilsinizdir" şeklinde devam etti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TRABZONSPOR #KONYASPOR #FATİH TEKKE #ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih Tekke: Biz bu kupayı çok istiyoruz!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA