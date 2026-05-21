Fatih Tekke: Biz bu kupayı çok istiyoruz!

Hakemlerin konuşulmadığı bir maç olmasını temenni eden Fatih Tekke, "Oyuncularım, ben, ekibim ve tüm camia bu kupayı çok fazla istiyoruz. Yarın takım olarak en güçlü halimizle sahada olacağız. Yarın umarım kazasız, belasız sakatlıksız, herkesin futbol konuştuğu, eğlendiği, hakem konuşmadığı bir maç yaşarız. Camiamıza bu kupayı hediye etmek istiyoruz. Umarım istediğimiz gibi olur" sözlerini dile getirdi.

Finalin Antalya'da oynanmasına dair soruya Fatih Tekke, "Finalin Antalya'da olması çok mühim değil. Önemli olan sahanın ve hakem yönetiminin iyi olması" cevabını verdi.

Fatih Tekke, "Ortada bir kupa varsa ve onu alamazsanız başarılı değilsinizdir" şeklinde devam etti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör