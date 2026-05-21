Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında işbirliği!

Bakan Bak, üniversiteli gençlerin kendileri için çok önemli olduğunu dile getirerek, "Yurtlarımızda projelerle hem çevre bilincini artırıyoruz hem ekonomiyi güçlendiriyoruz hem de sıfır atık konusunda çok etkin programlar yapıyoruz. Yurtta kalan yemeği alıyoruz. Sonrasında öğrencilerimizle bu yemekleri hazırlıyoruz ve paketliyoruz. Sonrasında da ihtiyacı olan vatandaşlarımıza bu yemekleri dağıtıyoruz. Gıda israfını azaltan, dayanışmayı ve çevre duyarlılığını güçlendiren yeni bir verimlilik yaklaşımını benimsiyoruz. Üniversiteli gençler, o sistem içerisinde canla başla çalışıyorlar ve heyecanla bunu yapıyorlar. Sıfır Atık Vakfı ile bu enerjiyi kullanarak ülkeyi daha yaşanılabilir bir yere getirmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Gıda israfının önemli bir konu olduğuna dikkati çeken Osman Aşkın Bak, "Ekmek ve yemek israfını azaltırsak, milyonlarca insan aç kalmayacak. İsraf etmememiz lazım. İklim meselesi de var. Bu çok önemli bir tartışma. Üniversitedeki arkadaşlarımızla bunlarla ilgili çalışıyoruz. Bizim gençlerimiz gerçekten çok güzel işler yapıyorlar. Gençlik kamplarımızda, bu işleri yapıyoruz. Bizim üniversitede öğrencilerle beraber yaptığımız tematik kamplar var. Yurtlarımızı açıyoruz ve öğrencilerle beraber çalıştaylar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere çok önem verdiğini vurgulayan Bakan Bak, "'Türkiye Yüzyılı' gençliğin yüzyılıdır. 'Türkiye Yüzyılı' aynı zamanda sporun yüzyılıdır. Pek çok spor organizasyonunu başarıyla gerçekleştiriyoruz. Milyonlarca gencimize, insanımıza yüzme öğretiyoruz. Bu bir enerji demek. Enerjimizi 'Sıfır Atık' projeleri çerçevesinde etkin bir şekilde kullanacağız. Biz, enerjimize güveniyoruz, gençlerimize güveniyoruz. Sıfır Atık Vakfı ile beraber çok güzel işler yapacağız. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Heyecanımızla, coşkumuzla beraber bu güzel ülkeye, bu güzel dünyaya hizmet edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Bak, gençlerin enerjisini Türkiye için kullanacaklarının altını çizerek, "Bu inisiyatifi alan, Sayın Emine Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ediyoruz. Her yerde onu takip ediyoruz. Hep beraber güzel bir ülke için çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

