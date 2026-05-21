Konyaspor’da İlhan Palut’tan Avrupa kupaları vurgusu!

Kupayı kazanmak istediklerinin altını çizen İlhan Palut, "Bu finali oynayacak olmaktan dolayı gerçekten mutluyuz. Her final oynayacak takım gibi buraya gelmişken kazanmak istiyoruz. Mücadelemizi taçlandırmak için istiyoruz" sözlerini dile getirdi.

Final maçı ile ilgili İlhan Palut, "Trabzonspor bu senenin en başarılı takımlarından biri. Zamana ihtiyacı olan bir takımın nasıl başarılı olabileceğini takip ettik. Çok fazla silahları var. Güçlü bir rakip. Hazırlıklarımız tamamlandı. Nasıl oynamamız gerektiğine çalıştık. Ne sadece savunma ne de sadece hücum ederek kazanılmaz. İyi mücadele etmeli ve finalin her dakikasını konsatrasyonla oynamamız gerektiğini biliyoruz" açıklamasını yaptı.

