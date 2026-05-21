Lazio’nun hedefi Buruk

SARI-KIRMIZILI ekiple 4 sezon arka arkaya şampiyon olup tarihe geçen ve gözünü 5. zaferle rekoru kırmaya diken Okan Buruk'a talip çıktı. İtalyan ekibi Lazio, deneyimli teknik direktörü listesine aldı. TuttoMercatoWeb'in haberine göre; İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun sportif direktörü Fabiani, Maurizio Sarri'nin ayrılışı sonrasında Okan Buruk'u takımın başına getirmek istiyor. Haberin detayında 52 yaşındaki çalıştırıcının uzun süredir takip edildiği ve Sarri sonrası ilk aday olarak belirlediği vurgulandı. Lazio'nun, Okan Buruk dışında Fabio Pisacane, Thiago Motta ve Raffaele Palladino isimlerini de düşündüğü yazıldı.