Matty Cash: "Taraftarlarımız bunu sonuna kadar hak ediyor"

Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiliz ekibi Aston Villa, Alman temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Müsabakanın ardından şampiyon takımın başarılı savunmacısı Matty Cash, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"MAÇ BOYUNCA KENDİMİZİ OLDUKÇA RAHAT HİSSETTİK"

Muhteşem bir gece yaşadıklarını dile getirerek sözlerine başlayan Cash, "Daha önce de söylemiştim; Aston Villa bunu hak ediyor, taraftarlarımız bunu sonuna kadar hak ediyor. Bugün buraya bu kadar kalabalık gelmeleri inanılmazdı. Yarın bir kutlama törenimiz var, bu yüzden evde olanlar da hiçbir şeyi kaçırmayacak; bu coşkunun tadını hep birlikte çıkaracağız. Oyun planımız çok iyiydi ve sahada bunu harika uyguladık. Maç boyunca kendimizi oldukça rahat hissettik. Sonrasında ise büyük oyuncularımız sahneye çıktı, gollerini attılar ve üzerlerine düşen görevi yaptılar" ifadelerini kullandı.



"OYUN PLANINI GERÇEKTEN ÇOK İYİ UYGULADIK"

Geçmiş anlarda elde ettikleri tecrübelerin kendilerine bu başarıyı getirdiğini dile getiren İngiliz futbolcu, "Yarı finallerde kaybettik, çeyrek finallerde kaybettik ama sahip olduğumuz bu kemik kadroyla tüm o süreçleri ve deneyimleri birlikte yaşadık. Bu gece ise sahada oldukça rahattık. Deneyimli ve iyi görünüyorduk; üzerimizde çok fazla baskı hissetmedik. Bence bu, daha önce yaşadığımız o anların bir sonucu, hepsini bu gece sahaya yansıttık. Oyun planını gerçekten çok iyi uyguladık. Evet, sadece çok mutluyum" şeklinde konuştu.



"UMARIM ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İYİ BİR PERFORMANS SERGİLEYEBİLİRİZ"

"Üzerimizde 'bir kupa kazanmak, bir şampiyonluk elde etmek istiyoruz' gibi bir yük vardı" diyen Matty Cash, şöyle devam etti:

"Evet, bu gece bunu başardık. Bu bizim için kesinlikle çok büyük bir adım ve temel taşı. Son birkaç yıla bakarsak, Avrupa kupalarına katıldık. Ondan birkaç yıl önce ise kulüp küme düşmekten kurtulmuştu; sonrasında tuğlaları üst üste koyarak ilerledik. Tüm bu çaba bizi şu an bulunduğumuz noktaya getirmek içindi. Gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde bir yıl daha geçireceğiz ve umarım orada da iyi bir performans sergileyebiliriz."