Montella’dan Dünya Kupası açıklaması

A Milli Takım
Teknik Direktörü Vincenzo Montella
da dün finali izleyenler arasındaydı. Dünya Kupası
'na yönelik açıklamalarda bulunan İtalyan hoca, "Kısa bir turnuva ve nasıl geldiğinize çok bağlı. Hedefimiz grup aşamasını geçmek ama tek maçta her şeyin olabileceğini biliyoruz. Adım adım ilerliyoruz" ifadelerini kullandı. Kenan Yıldız ile ilgili "Son dönemde dizinde bazı sorunlar yaşadı. Umarım tamamen iyileşir" derken Hakan Çalhanoğlu hakkında ise "Umarım Dünya Kupası'nda oynayabilecek duruma gelir. O bizim için önemli bir oyuncu" yorumunu yaptı.