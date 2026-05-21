Ollie Watkins: "Sahaya çıktığımızda atmosfer inanılmazdı"

Aston Villa taraftarının etkileyici bir ortam hazırladığını belirten Watkins, "Sahaya çıktığımızda atmosfer inanılmazdı. Villa taraftarları çok gürültülüydü ve şarkı söylüyorlardı. Bence bu, oyuncuları motive etti. Bence onları hem taraftar desteğiyle hem de sahadaki oyun tarzımızla alt ettik." dedi.

Ülkesinden arkadaşlarının da kendisini desteklemeye geldiğini kaydeden 30 yaşındaki futbolcu, "Biliyorum ki arkadaşlarım bugün beni desteklemek için buradaydı ve Exeter'deyken benimle birlikte yedek maçlarda oynuyorlardı. Bu kadar yol katettikten ve bu sezon birçok iniş çıkış yaşadıktan sonra, şahsen ben sezona kötü başladım. Sezonu nerede bitirdiğimi ve kulüp olarak birlikte neler başardığımızı, Avrupa Ligi finalini kazanmayı başardığımızı görmek inanılmaz." ifadelerini kullandı.

Kazanılan başarının yılların birikimi olduğunun altını çizen İngiliz forvet, "Finallerde pek şansım yaver gitmedi. Bu, bu maça girerken aklımdaydı. Başka bir kayıp olmasını istemiyordum. Bence bugün burada kazandığımız kupa, sıkı çalışmanın ve yılların emeğinin bir sonucu. O (Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery) geldiğinden beri, sezon sonunda Avrupa'ya katılmamız, Konferans Ligi'ne ve Şampiyonlar Ligi'ne ulaşmamız gibi birçok başarıya imza attık. Yani bu sadece bir yıllık çalışma değil. Birkaç yıl sürdü ve bu yüzden çok daha tatlı geliyor bana çünkü çok emek verdik." diye konuştu.

Maçın oyuncusu seçilen Emiliano Buendia ise kupayı kazandığı için mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi.

29 yaşındaki Arjantinli oyuncu, "Bu takımın her üyesine, sadece oyunculara değil, tüm teknik ekibe ve kulüp için çalışan herkese teşekkür etmek istiyorum. Özellikle bugün inanılmaz olan taraftarlarımız için böyle bir geceye değerdi. Yıllar sonra bu kulüp için bir kupa kazanmamıza yardımcı olmak en önemli şeydi." dedi.