Robertson’a seçim engeli

Transfer çalışmalarını seçime rağmen yürüten Fenerbahçe yönetimi, Andrew Robertson için devreye girdi. Liverpool'da efsaneleşen ve sözleşmesi bitmesi nedeniyle takımdan ayrılmaya hazırlanan İskoç sol beke resmi teklif iletildi. Sarı-lacivertli kurmayların, 32 yaşındaki oyuncuyu ikna etmek adına 3 milyon Euro yıllık ücret ve 2+1 yıllık sözleşme önerdi. Robertson'ın, Fenerbahçe'nin sunduğu bu projeye sıcak baktığı öğrenildi. Ancak 6-7 Haziran'da gerçekleşecek başkanlık seçimi, transfere engel oluşturuyor. Kısa süre içinde karar vermek isteyen oyuncunun, Fenerbahçe'deki süreci beklemek istemediği ve diğer teklifleri değerlendirmeye alacağı ifade edildi.