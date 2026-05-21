Southampton’ın başı dertte! Üç takımın antranmanını daha gizlice izlemişler...

Giriş Tarihi: 21.05.2026 14:11

İngiltere Championship ekiplerinden Southampton hakkında play-off finalinden ihraç edilmesinin ardından 3 takımın daha antrenmanını gizlice izlediğine yönelik yeni bir soruşturma daha başlatıldı.

AA
İngiliz medyasında yer alan haberlere göre İngiltere Futbol Federasyonu, Southampton'ın Championship'te mücadele eden üç takımın daha antrenmanlarını gizlice izlediğini kabul etmesi üzerine soruşturma başlattı.

Öte yandan Southampton'ın play-off finalinden ihraç edilme kararına yaptığı itiraz reddedilmişti. Hull City'nin İngiltere Championship play-off finalindeki rakibi Southampton, rakip takımın antrenmanlarını gizlice izlediği için finalden ihraç edilmiş ve 2026-27 sezonunda uygulanacak 4 puan silme cezası almıştı.

Middlesbrough'un Southampton'ın yerine play-off finaline dahil edildiği karşılaşma, 23 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

