Stefan Savic: Tek hedefimiz kupayı kazanmak!

Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Stefan Savic açıklamalarda bulundu.
Kupayı kazanmayı hedeflediklerini belirten Stefan Savic, "Bizi çok önemli ve çok zor bir maç bekliyor. Buraya çok hazır bir şekilde geldik. Tek hedefimiz kupayı kazanmak" dedi.
Trabzonspor'un büyük bir kulüp olduğunun altını çizen Stefan Savic, "Geldiğimde bu tip maçları oynayacağımızın bilincindeydim. Büyük bir kulüpte olduğumu biliyordum. Burada olmak beni çok mutlu ediyor. Takımımız, taraftarımız ve şehrimiz için bu kupayı müzemize götürmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.