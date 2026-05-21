Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'den 9 kulübe PFDK'dan para cezası!
Giriş Tarihi: 21.05.2026 22:41

Süper Lig'den 9 kulübe PFDK'dan para cezası!

PFDK, Süper Lig'den 9 kulübü para cezasına çarptırdı.

AA
Süper Lig’den 9 kulübe PFDK’dan para cezası!
  • ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 9 kulübe para cezası verdi.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, çeşitli sebeplerden dolayı Beşiktaş ve Galatasaray'a 1 milyon 200'er bin lira, Trabzonspor'a 440 bin lira, Gaziantep FK'ye 700 bin lira, Fenerbahçe, Samsunspor ve Kayserispor'a 220'şer bin lira, Antalyaspor'a 504, Kocaelispor'a da 54 bin lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Çaykur Rizepor Teknik Direktörü Recep Uçar'a 1 resmi müsabakadan men ve 80 bin lira, Göztepe Kulübü İdarecisi Ivan Mance'ye 45 gün hak mahrumiyeti ile 300 bin lira, Eyüpspor oyuncusu Seyfettin Anıl Yaşar'a 80 bin lira, kulüp görevlisi Hüseyin Gedik'e 1 maçtan men ve 80 bin lira para cezası verildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU #BEŞİKTAŞ #GALATASARAY #TRABZONSPOR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'den 9 kulübe PFDK'dan para cezası!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA