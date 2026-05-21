Suudi Arabistan’da şampiyon Al Nassr!

Aynı saatte başlayan diğer maçta Al Hilal, Al Fayha'yı deplasmanda yenmesine rağmen sezonu 84 puanla tamamladı.

Al Hilal, Suudi Arabistan Pro Lig'de sezonu namağlup ikinci sırada tamamladı.

Jorge Jesus, 2024 yılında Al Hilal'in başında yaşadığı şampiyonluk sonrası Al Nassr'da da şampiyonluk yaşadı.

Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig'de toplamda 11'inci kez şampiyonluğunu ilan etti.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 21 şampiyonluğu bulunan Al Hilal zirvede yer alıyor. Al Hilal'i 14 şampiyonlukla Al Ittihad takip ediyor. Al Ahli ise şu ana kadar 9 kez şampiyon oldu.

