Suudi Arabistan’da şampiyon Al Nassr!

Suudi Arabistan Pro Lig'in son haftasında Al Nassr, Damac ile karşı karşıya geldi. Al Nassr, Damac karşısında sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Al Nassr'a şampiyonluğu getiren golleri 34. dakikada Sadio Mane, 52. dakikada Kingsley Coman ve 63 ile 81. dakikalarda Cristiano Ronaldo kaydetti.
Bu sonucun ardından Al Nassr puanını 86'ya yükseltti ve şampiyonluğunu ilan etti.
Aynı saatte başlayan diğer maçta Al Hilal, Al Fayha'yı deplasmanda yenmesine rağmen sezonu 84 puanla tamamladı.
Al Hilal, Suudi Arabistan Pro Lig'de sezonu namağlup ikinci sırada tamamladı.
Jorge Jesus, 2024 yılında Al Hilal'in başında yaşadığı şampiyonluk sonrası Al Nassr'da da şampiyonluk yaşadı.
Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig'de toplamda 11'inci kez şampiyonluğunu ilan etti.
Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 21 şampiyonluğu bulunan Al Hilal zirvede yer alıyor. Al Hilal'i 14 şampiyonlukla Al Ittihad takip ediyor. Al Ahli ise şu ana kadar 9 kez şampiyon oldu.