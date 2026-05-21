Takıntılı birisi pes etmez

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında Antonio Conte öne çıkıyor. Başkan adayı Hakan Safi'nin istediği İtalyan çalıştırıcıyı, Napoli muhabiri Matteo Nava, A'dan Z'ye SABAH SPOR'A değerlendirdi: "Conte tamamen hedef odaklı bir teknik adam. Futbola takıntılı derecede bağlı ve bu oyunu çok iyi biliyor. Her şeyi analiz ediyor ve işine yüzde 100'ünü veriyor. Aynı fedakârlığı oyuncularından bekliyor. Kulüplerden sık sık pahalı transfer operasyonları talep ediyor ve bazı futbolcuları projesinin dışında bırakması da muhtemel. Yüksek profilli oyuncular istiyor ama çalışkan, mental olarak güçlü isimler tercih ediyor. Özellikle sezon öncesi kamplardaki idmanları son derece yorucudur. Takımları maç boyunca asla pes etmemeleriyle tanınır.

DAHA ÇOK 3-5-2 SİSTEMİNİ KULLANIR

Bu çalışma tarzı genellikle aynı kulüpte 2 yıldan fazla kalmamasına neden oluyor. Talepkâr bir hoca. İstediği oyuncular alınmadığında ya da transferler geciktiğinde başkanlarla sorun yaşayabiliyor. Taraftarlar onu çok sever ama başka bir kulübe gidene kadar. Sonrasında rakip taraftarların 1 numaralı hedefi hâline gelir. Kariyerinde ağırlıklı olarak 3-5-2'yi kullandı. 2011'de Juventus'ta bu sistem ön plandaydı. Son yıllarda elindeki oyuncu grubuna göre değiştirmeyi öğrendi. Üçlü savunmayı öğretme konusunda çok başarılı."

CONTE'NİN KARİYERİ

TAKIM.......MAÇ........PUAN ORT.

Napoli.........90..............1.98

Tottenham.76.............1.78

İnter............102............2.11

Chelsea.....106..........2.12

Juventus.....133............2.26

Siena.........44............1.82

Atalanta.....14..............0.93

Bari............67............1.76

Arezzo........15..............1.80