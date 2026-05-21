TFF genel kurul çağrısı yaptı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), olağan mali genel kurul çağrısı yaptı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada mali genel kurulun 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemini kapsadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"7 Haziran 2026 günü saat 14.00'de, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının 8 Haziran 2026 günü saat 14.00'de aynı yerde ve aynı gündemle delege tam sayısının asgari üçte biri ile ikinci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü toplantının çoğunluk aranmaksızın 15 Haziran 2026 tarihinde aynı saatte ve aynı gündemle Ankara JW Marriott Oteli salonlarında yapılmasına genel kurul işlemlerinin kanun ve statü hükümlerine uygun olarak ikmaline TFF'nin 06 Mayıs 2026 tarih ve 71 sayılı toplantısında karar verilmiştir."

