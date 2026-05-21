Giriş Tarihi: 21.05.2026 15:56 Son Güncelleme: 21.05.2026 16:37

Trabzonspor'un Türkiye Kupası finali kadrosu açıklandı

Trabzonspor’un Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Konyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maç için özel uçakla Antalya'ya gitti. Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Daha sonra Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Antalya'ya giden kafilede sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu ve Arseniy Batagov yer almadı.

Bordo-mavililerin kafilesinde şu futbolcular bulunuyor:

Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Taha Emre İnce, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, ⁠Mathias Lovik, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Boran Başkan, Onuralp Çakıroğlu, Ernest Muçi, Anthony Nwakaeme, Oleksandr Zubkov, Felipe Augusto, Umut Nayir, Paul Onuachu

#ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ #KONYASPOR #TRABZONSPOR

