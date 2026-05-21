Türkiye büyük bir futbol ülkesi

UEFA
Başkanı Aleksander Ceferin
, Beşiktaş Park'taki Avrupa Ligi
finali için geldiği İstanbul'da Türkiye ve Türk futboluna övgüler yağdırdı. İşte açıklamalarından öne çıkanlar: "Türkiye gelişmekte olan bir futbol ülkesi değil, büyük bir futbol ülkesi.
Buraya geldiğinizde statları, kulüpleri, taraftarları, medyanın ilgisini, hükümetin ve federasyonun kararlılığını görüyorsunuz, yani doğru olan tüm bileşenler mevcut. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na İtalya ile ev sahipliği yapacak Türkiye, statlar konusunda çok güçlü. Avrupa'daki pek çok ülke 20 yıldır yeni statlardan bahsediyor ve sonra hiçbir şey olmuyor. Türkiye ise harekete geçip mükemmel tesisler inşa etti. Bu çok büyük bir fark yaratıyor. Bir Avrupa Şampiyonası organize etmek için sadece statlar yeterli değildir ancak statlar olmadan da böyle bir turnuvayı organize edemezsiniz. Ülkeniz bunu fark etti ve birçok Avrupa ülkesine karşı ciddi bir avantaj elde etti.
Türk futbolunun gücü; tutkusunda, yeteneğinde, altyapısında, büyük kulüplerinde ve futbolu gerçekten önemseyen halkında yatıyor. Türkiye gibi bir ülke, Dünya Kupası
'na ulaşmak için 24 yıl beklememeliydi. Şimdi görev oraya ait bir takım gibi davranmak. Kimsenin eşleşmek istemeyeceği bir takım olmanızı bekliyorum. Dünyada çok az takım Türkiye kadar yetenekli bir orta sahaya sahip. Arda Güler ve Kenan Yıldız olağanüstü yetenekler; Avrupa futbolunun bugünü ve geleceği. Hakan Çalhanoğlu ise takıma otorite ve tecrübe katıyor."