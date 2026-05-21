Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Türkiye Kupası'nda dev heyecan
Giriş Tarihi: 21.05.2026 10:19

Türkiye Kupası'nda dev heyecan

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Final maçı ATV'den canlı yayınlanacak.

AA
Türkiye Kupası’nda dev heyecan
  • ABONE OL

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Antalya'da TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada, hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.

Son 2 sezonda finale çıkan ancak önce Beşiktaş'a, daha sonra da Galatasaray'a yenilerek kupayı elde edemeyen bordo-mavililer, art arda üçüncü kez yükseldiği finalde bu kez TÜMOSAN Konyaspor karşısında mutlu sona ulaşmak istiyor.

Karadeniz ekibinde maç öncesinde Batagov ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları bulunuyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#TRABZONSPOR #ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI #HALİL UMUT MELER

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye Kupası'nda dev heyecan
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA