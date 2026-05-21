UEFA’dan devrim gibi karar! Sistem değişikliği resmen açıklandı

UEFA İcra Kurulu Toplantısı dün İstanbul'da yapılırken önemli kararlar alındı. Mevcut UEFA erkek milli takım müsabaka formatlarının, EURO 2028'in ardından değiştirileceği açıklandı.
Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası için yapılacak Avrupa elemelerinin, iki ligden oluşan kademeli bir yapıya sahip olacağı duyuruldu. Lig 1'in 36 takımdan, Lig 2'nin de kalan 18 veya 19 takımdan oluşacağı kaydedildi.
Lig 1'de bulunan her ekip, UEFA kulüp müsabakalarının formatına benzer şekilde, torba başına iki olmak üzere altı farklı rakiple altı iç saha veya deplasman maçı yapacak. Lig 2 ise 6'şar ve 7'şer takımdan oluşan üç gruba ayrılacak ve her takım toplamda yine 6 maç oynayacak.
Ayrıca Uluslar Ligi'nde mevcut dört lig sisteminden, 18 takımlı üç lig sistemine geçilmesi kararlaştırıldı. Yeni formatta, her lig altışar takımın olduğu üç gruptan oluşacak. Her takım 5 farklı rakiple altı maç (Bir rakiple hem iç sahada hem deplasmanda) oynanacak.