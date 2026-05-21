Vicdanım çok rahat

Galatasaray formasıyla özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarındaki enerjisiyle Avrupalı devlerin dikkatini çeken Barış Alper Yılmaz, üst üste 4. şampiyonluğu ve yeni hedeflerini anlattı... Sezon başında Suudi Arabistan ekibi NEOM'dan aldığı astronomik teklifin kabul edilmemesi nedeniyle sarı-kırmızılı kulüple kriz yaşayan, sosyal medya hesabını karartıp idmanlara çıkmayan milli futbolcu, bu süreçte yaşadıklarını da açık yüreklilikle paylaştı. İşte 25 yaşındaki yıldızın sözleri:

DÖRT senedir üst üste şampiyon oluyoruz. Çok mutluyuz. İnşallah 5. kez de şampiyon olacağız. Çok kaliteli futbolculara sahibiz. Sakatlıklar ve cezalar futbolda olmazsa olmaz. Hocamız buna göre bir taktik analiz yapıyor. Hocamız gerçekten çok değerli, çok büyük bir zekaya sahip. O yüzden şanslıyız.

ZAMANI GELDİĞİNDE HER ŞEY KONUŞULUR



(NEOM'a gerçekleşmeyen transfer süreci) Açıkçası sezon başı benim için kolay olmadı. Her zaman iyi insan olmaya çalışıyorum. Ben küçükken, yaşanan problemlerin aile içerisinde kalması gerektiğini öğrendim. Benim adıma kolay olmadı ama şu an şampiyonluğu kazandık. Bunlar zamanı geldiğinde tabii ki de konuşulur. Vicdanım rahat olduğu için açıkçası ben çok sorun yaşadığımı düşünmüyorum.

KAFAMDAKİ RAKAMA ULAŞAMADIM



BU sezon 49 maçta 12 gol, 14 asist katkısı yaptım. Sezon başında kendime bir hedef koydum. Kafamdaki rakam 30'du. Açıkçası buna çıkamadığım için üzüldüm.

BİZİM hedeflerimiz çok farklı. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'yı da geçmeyi planlıyorduk ama olmadı. Bu sezon oynadığımız futbolla o seviyenin takımı olduğumuzu hissettirdik. İnşallah yeni sezonda onun da bir üstüne çıkmak istiyoruz. Bununla yetinecek bir takım değiliz. Daha fazlasını istiyoruz.



BİZ SEÇİLMİŞ OYUNCULARIZ

Eğer Galatasaray bir oyuncuyu alıyorsa o seçilmiş futbolcudur. Biz de seçilmiş oyuncularız. Galatasaray çok büyük bir kulüp. Takımdaki her oyuncu özen gösterilerek seçiliyor. Hepsi çok iyi.

Osimhen, çok önemli bir futbolcu, oyun planımızı çok değiştiriyor. Ancak bir B planımız da olmak zorunda. Bazen ben de olmayabilirim, Osimhen de olmayabilir. Osimhen olmadığında performansımızın etkilenmesi çok normal. Ancak bizim her zaman B planımız oluyor.

MONTELLA ARTIK BİZDEN BİRİ



Şimdi Dünya Kupası'nı bekliyoruz. Ay-Yıldızlı ekip çok iyi bir jenerasyona sahip. Tam bir aile havası var. Elde ettiğimiz bütün başarılar bu aile ortamından dolayı geldi. Hocamız Vincenzo Montella çok iyi biri. Onun da çok güzel bir enerjisi var. O da bizden biri oldu artık. Önümüzde bir kampımız var. Öncelikle arkadaşlarımıza kavuşalım, antrenmanlarımıza çıkalım. Orada bakıp, göreceğiz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz.