Bir Villa masalı!

İstanbul'un ev sahipliğinde Freiburg'u 3-0 deviren Aston Villa, 44 yıllık kupa hasretini bitirerek tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Kulüpler düzeyinin en önemli ikinci turnuvasında 5. kez mutlu sona ulaşan İspanyol teknik adam Unai Emery, 'kupayı en fazla kazanan hoca'lar arasına girmeyi başardı. 54 yaşındaki çalıştırıcı; Sevilla ile 3, Villarreal ve Aston Villa ile de 1'er defa bu sevinci yaşadı. Takımların ortak özelliği ise içerisinde 'Villa' kelimesi olması. Beşinci kez bu turnuvada kupayı kazanan Emery; Giovanni Trapattoni, Jose Mourinho ve Carlo Ancelotti'nin ardından Avrupa kupalarında bunu başaran dördüncü teknik adam ünvanını aldı. Aynı zamanda kupayı 3 farklı kulüple (Sevilla x3, Villarreal ve Aston Villa) kazanan ilk hoca olarak da tarihe geçti.





BUNUN ADI MUCİZE!

ASTON Villa'nın zaferine Avrupa geniş yer ayırdı.

BBC: Kasım 2022'de küme düşme hattının 3 puan üzerinde bulunan Villa'da Gerrard'ın yerine geçen Emery, takımı şampiyon yaptı.

AS: Avrupa'nın en büyük hocalarından biri.

MARCA: Avrupa Ligi'nin efendisi.

DAİLY MİRROR: Astonbul (İstanbul) mucizesi.

L'EQUIPE: Sevilla ve Villarreal ile kazandığı zaferlerin ardından Emery, İstanbul'da da şampiyonluğa ulaştı.