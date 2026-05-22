Giriş Tarihi: 22.05.2026 16:43 Son Güncelleme: 22.05.2026 16:44

Bodrum FK'da Taulant Seferi transferin gözdesi!

1'inci Lig'in Play-Off yarı finalinde Çorum Futbol Kulübü'ne elenip Süper Lig hayallerini gelecek seneye erteleyen Sipay Bodrum Futbol Kulübü'nün en golcü oyuncusu Taulant Seferi transferin gözdesi oldu. B

Bu sezon 43 resmi maça çıkıp 16 gol ve 7 asistle oynayan ve takımının en skorer futbolcusu olan 30 yaşındaki Arnavut forvet için Süper Lig'den Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa ile Fransa Lig 2 ekibi Grenoble'ın teklifte bulunduğu kaydedildi.

Bodrum FK ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki golcünün iyi bir teklif gelmesi halinde satılabileceği kaydedildi. Yönetimin ise transferde aceleci davranmadığı, oyuncuya gelecek teklifleri beklediği de kaydedildi. Yeşil-beyazlılara geçen sezon Süper Lig'de gelen deneyimli oyuncu, ilk sezonunda da 30 maç oynadı. Seferi, Süper Lig'de 3 gol atıp 1 de asist yapmıştı.

