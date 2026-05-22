CANLI | Türkiye Kupası’nda final heyecanı! Trabzonspor – Konyaspor maçı canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Zorlu müsabaka Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanıyor.
Dev finalde Halil Umut Meler düdük çalıyor. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Bersan Duran üstlenecek.
VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da ise Anıl Usta ve Gürcan Hasova görev alacak.
Trabzonspor – Konyaspor maçı saat 20.45'te başlayacak.
Dev final ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu.
Konyaspor: Bahadır Han Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Gonçalves, Deniz Türüç, Bardhi, Muleka.