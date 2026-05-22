Fatih Tekke: Trabzonspor’da hedefler çok büyük!

Şampiyonluk sözlerini sürdüren Fatih Tekke, "Emeği geçen herkese teşekkürler. Ailelerimize teşekkürler. Başkanımız iyi koşullar sağladı, yönetim kurulumuz, onlara teşekkür etmek lazım. Bu kadro değerli şeyler yaptı. Camiamıza hayırlı olsun. Konyaspor'u da tebrik etmek lazım. Kupaya onlar da yaklaştı" ifadelerini kullandı.

Fatih Tekke son olarak, "Benim kariyerimde çok kupa var Allah'a hamd olsun. Bir kısmı da kimseye nasip olmuş şeyler değil. Hoca olarak bu ilk. Trabzonspor'da hedefler çok büyük. Seneye de belki bazı sorunlar yaşayacağız. Yapılanmanın ilk senesi çok iyi geçti. Benim ve başkanımızın ilk kupası. Çok mutluyum ama en önemli taraftarın üzülmeden sevinçli gitmesi. Hak ettiğimiz bir serüvendi, hikayeyi tamamladık" açıklamasını yaptı.

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den şampiyonluk sözleri!

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör