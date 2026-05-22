Gaziantep FK'nin "vazgeçilmezleri"yle sözleşmeleri sona erdi

Süper Lig'in 2025-26 sezonunu 37 puanla 12. sırada tamamlayan ve ligin ikinci yarısında sadece 3 galibiyet alan Gaziantep FK, ilk yarıda topladığı puanlarla ligde kalmayı başardı.

Gaziantep FK'da 6'sı kiralık 10 futbolcunun sözleşme süresi dolarken, bu isimler arasında takımın önemli oyuncuları da yer alıyor.

KULÜP TARİHİNE GEÇEN KAPTAN MAXIM

Kırmızı-siyahlı ekibin Süper Lig'de mücadele ettiği ilk sezon olan 2019-2020'nin devre arasında Almanya'nın Mainz 05 takımından kiraladığı ve sonrasında 3 kez sözleşme yenilediği Maxim, adını kulüp tarihine altın harflerle yazdırmayı başardı.

Kulüpte 6. sezonunu geride bırakan Rumen oyuncu, bu sezon ligde çıktığı 33 karşılaşmada 2 bin 698 dakika süre aldı. 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu istatistiklerle sezonun en çok süre alan ve en çok forma giyen oyuncusu oldu.

Gaziantep FK tarihinin de "en çok maça çıkan", Süper Lig'de ise "en çok gol atan" ve "en çok süre alan" futbolcusu unvanlarını elinde bulunduran Maxim, ligde toplam 206 karşılaşmada 16 bin 733 dakika görev yaptı ve 55 gol atarak takımın gol yollarındaki önemli isimlerinden biri oldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Gaziantep FK'nin ligden çekilmesiyle sezon sonuna kadar Beşiktaş'a kiralanan Maxim, Romanya Milli Takımı formasını 56 kez giydi ve 7 gole imza attı.