İngiltere Milli Takımı’nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı!

İngiltere Milli Takımı; ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edeceği kadrosunu duyurdu.

Trent Alexander-Arnold, Phil Foden, Cole Palmer ve Harry Maguire gibi yıldız isimler listede kendine yer bulamadı.

Kaleci: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City)

Defans: John Stones (Manchester City), Marc Guéhi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), Dan Burn (Newcastle United), Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle United), Djed Spence (Tottenham Hotspur), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)

Orta saha: Jude Bellingham (Real Madrid), Declan Rice (Arsenal), Kobbie Mainoo (Manchester United), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Morgan Rogers (Aston Villa), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford)

Forvet: Harry Kane (Bayern Münih), Ollie Watkins (Aston Villa), Ivan Toney (Al-Ahli), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Anthony Gordon (Newcastle United), Marcus Rashford (Manchester United)

İngiltere, 11 Haziran - 19 Temmuz arasında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda Hırvatistan, Gana ve Panama ile L Grubu'nda mücadele edecek.

