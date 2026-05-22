İstanbul, prensi ağlattı!

Dolmabahçe'de oynanan finali tribünden büyük bir heyecanla takip eden İngiltere tahtının gelecekteki varisi Galler Prensi William, Aston Villa'nın zaferinin ardından sevinç gözyaşları döktü. Hayatı boyunca Aston Villa taraftarı olan ve sık sık maçlara giden William, son düdüğün ardından soyunma odasına inip oyuncuları ve teknik heyeti kutladı. Prens William, İstanbul masalıyla ilgili duygularını şöyle dile getirdi. "İstanbul'da muhteşem bir gece. Türkiye'ye teşekkürler. Tüm oyuncuları, takımı, teknik heyeti ve bu kulüp için emek veren herkesi tebrik ediyorum! Avrupa kupasını en son tattığımızdan beri 44 yıl geçti! Villa'yı destekliyoruz, ölene kadar Villa."