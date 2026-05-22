Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Manchester United, Michael Carrick ile yola devam dedi!
Giriş Tarihi: 22.05.2026 13:42

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Ocak ayında göreve getirdiği teknik direktör Michael Carrick ile devam etme kararı aldı.

İngiliz devi Manchester United, teknik direktör Michael Carrick ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Manchester United, Michael Carrick'in 2028 yılına kadar geçerli olacak yeni bir sözleşme imzalayarak görevine devam edeceğini duyurmaktan mutluluk duyar." ifadeleri kullanıldı.

Carrick ise "20 yıl önce buraya geldiğim andan itibaren Manchester United'ın büyüsünü hissettim. Kulübümüzü yönetme sorumluluğunu taşımak bana büyük bir gurur veriyor. Geçtiğimiz beş ay boyunca, bu oyuncu grubu burada talep ettiğimiz direnç, birlik ve kararlılık standartlarına ulaşabileceklerini gösterdi. Şimdi, hırs ve net bir amaç duygusuyla birlikte yeniden ilerleme zamanı. Manchester United ve inanılmaz taraftarlarımız, en büyük başarılar için yeniden mücadele etmeyi hak ediyor." dedi.

Ocak 2026'da Ruben Amorim'in ardından göreve gelen 44 yaşındaki çalıştırıcı, Manchester United'ı çalıştırdığı 16 müsabakada 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

