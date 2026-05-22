Mustafa Eskihellaç: Bana inanmıyorlardı!

Türkiye Kupası'nın finalinde Konyaspor karşısında 2-1 kazanan ve şampiyon olan Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç açıklamalarda bulundu.

A Spor'a konuşan Mustafa Eskihellaç şu sözleri dile getirdi:

"Dünyanın en güzel kulübü. İnşallah daha niceler kupalar kazanarak bu güzel memlekete birçok kupa hediye ederiz. Maalesef 2 final kaybettik ama bu üçüncüydü. Maç bizim kontrolümüz altındaydı. Penaltının kaçacağını biliyordum.

Önemli olan bu arma altında mücadele etmek. Bana inanmıyorlardı, umutsuzlardı. Elhamdülillah çok güzel bir sezon geçirdik. Bu sezonu kupayla kapatmak çok güzel oldu. Önümüzdeki sezonu inşallah daha iyi geçireceğiz."

Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç'tan şampiyonluk sözleri!

