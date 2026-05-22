Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şampiyon Trabzonspor kupasını aldı!
Giriş Tarihi: 22.05.2026 23:49 Son Güncelleme: 22.05.2026 23:50

Şampiyon Trabzonspor kupasını aldı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Trabzonspor düzenlenen törenle kupasını kaldırdı.

İHA
Şampiyon Trabzonspor kupasını aldı!
  • ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalya'da Corendon Airlines Park Stadyumu'nda Konyaspor ile karşılaşan Trabzonspor, 18 ve 79'uncu dakikalarda Onuachu'nun attığı gollerle sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Konyaspor'un tek golünü ise Muleka kaydederken, bitiş düdüğünün ardından Trabzonspor, kupayı almaya hak kazandı.

Karşılaşmanın ardından kupa törenine geçildi. Maçın oyuncusu Onuachu seçilirken, Konyaspor ve Trabzonsporlu oyuncular madalyalarını aldı. Seremoninin devamında Ziraat Türkiye Kupası, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından Trabzonspor kaptanı Savic'e verildi. Savic, takım arkadaşlarıyla birlikte kupayı kaldırmanın sevincini yaşadı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'na kavuştu!

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TRABZONSPOR #ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI #KONYASPOR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Şampiyon Trabzonspor kupasını aldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA