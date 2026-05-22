Şampiyon Trabzonspor kupasını aldı!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalya'da Corendon Airlines Park Stadyumu'nda Konyaspor ile karşılaşan Trabzonspor, 18 ve 79'uncu dakikalarda Onuachu'nun attığı gollerle sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Konyaspor'un tek golünü ise Muleka kaydederken, bitiş düdüğünün ardından Trabzonspor, kupayı almaya hak kazandı.



Karşılaşmanın ardından kupa törenine geçildi. Maçın oyuncusu Onuachu seçilirken, Konyaspor ve Trabzonsporlu oyuncular madalyalarını aldı. Seremoninin devamında Ziraat Türkiye Kupası, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından Trabzonspor kaptanı Savic'e verildi. Savic, takım arkadaşlarıyla birlikte kupayı kaldırmanın sevincini yaşadı.

