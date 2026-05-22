Giriş Tarihi: 22.05.2026 17:31

Samsunspor, Samsunspor FC Store'u açtı!

Samsun'un Atakum ilçesinde "Samsunspor FC Store" mağazası hizmete sunuldu.

AA Futbol
Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, mağazanın açılışında yaptığı konuşmada, Samsunspor'un sadece bir futbol takımından ibaret olmadığını söyledi.

Samsun'un kentin en önemli markalarından biri olarak kültüre, sanata, spora, gencine ve yaşlısına dokunmaya çalışan büyük bir kültür yuvası olduğunu dile getiren Bilen, "Akademiden başlayarak gençlerimize spor yapma imkanı sunarken, 'Bu şehrin çocukları Samsunsporludur' mottosuyla yeni nesillere Samsunspor ruhunu, aşkını ve sevdasını yansıtmak istiyoruz. Bu yapı yalnızca bir 'store' özelliği taşımıyor." dedi.

Samsunspor'un 27 yıl sonra Avrupa macerasına tekrar yelken açmasının gururunu yaşadıklarını vurgulayan Bilen, "İnanıyorum ki hep birlikte nice Avrupa mücadelelerinde bir arada olacağız. Bunun için birlik olmamız, diri kalmamız ve mücadele etmemiz gerekiyor. Samsunspor, mücadele ruhunu içinde barındıran büyük bir camiadır. Hem sahada hem saha dışında mücadelemizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Fazlıhan Carus da Samsunspor'un başarısını yeni mağazalarla taçlandırmayı planladıklarına işaret ederek, "Türkiye'de çok az kulübe nasip olacak bir Samsunspor mağazasını taraftarın hizmetine açtık. Bunun için gururluyuz. Başkanımızın Avrupa vizyonu çerçevesinde böyle bir store, kulübümüze kazandırıldı. 'Store 55' adıyla bugüne kadar hizmet veriyorduk ama iki ayrı marka gibi oluyordu. 'Samsunspor FC' olarak bundan sonraki süreçte taraftarımıza bu hizmeti sunacağız." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bilen, Carus ve İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, mağazanın açılışını gerçekleştirdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SAMSUNSPOR #VEYSEL BİLEN

