Samsunspor, Samsunspor FC Store’u açtı!

Samsunspor'un 27 yıl sonra Avrupa macerasına tekrar yelken açmasının gururunu yaşadıklarını vurgulayan Bilen, "İnanıyorum ki hep birlikte nice Avrupa mücadelelerinde bir arada olacağız. Bunun için birlik olmamız, diri kalmamız ve mücadele etmemiz gerekiyor. Samsunspor, mücadele ruhunu içinde barındıran büyük bir camiadır. Hem sahada hem saha dışında mücadelemizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Fazlıhan Carus da Samsunspor'un başarısını yeni mağazalarla taçlandırmayı planladıklarına işaret ederek, "Türkiye'de çok az kulübe nasip olacak bir Samsunspor mağazasını taraftarın hizmetine açtık. Bunun için gururluyuz. Başkanımızın Avrupa vizyonu çerçevesinde böyle bir store, kulübümüze kazandırıldı. 'Store 55' adıyla bugüne kadar hizmet veriyorduk ama iki ayrı marka gibi oluyordu. 'Samsunspor FC' olarak bundan sonraki süreçte taraftarımıza bu hizmeti sunacağız." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bilen, Carus ve İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, mağazanın açılışını gerçekleştirdi.

