Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu! Yarı finalde dev maç

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu Galatasaray şampiyon bitirmişti. Trabzonspor ise Türkiye Kupası'nda şampiyon oldu.
Türkiye'de 2025-2026 sezonunun sona ermesi sonrası gözler Süper Kupa eşleşmelerine çevrildi.
TFF'nin yeni formatı ile birlikte 4 takımla oynanan Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu.
Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yarı finalde Türkiye Kupası finalisti Konyaspor ile eşleşti.
Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ise yarı finalde Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak.
Süper Kupa'da eşleşmeler şu şekilde:
Galatasaray – Konyaspor
Trabzonspor - Fenerbahçe