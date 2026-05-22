TFF yabancıyı resmen açıkladı

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 2026-27 sezonu için yabancı kuralında değişikliğe gitti. Kuralın 10+4 şeklinde uygulanacağı duyuruldu. Kulüpler A takım listesinde en fazla 14 yabancı futbolcu bulundurabilecekler. Bunlardan 10'u için herhangi bir yaş kriteri aranmayacak. En az 4'ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihlerde doğmuş olması gerekecek. Önceki sezonlarda bu kapsamda sözleşme yapılmış ve mukavelesi devam eden 2002 yılı içerisinde doğmuş yabancı uyruklu futbolcular, 2026-27 sezonu boyunca bu kurala tabi olacak. Ayrıca 2026-27'de bu kapsamda sözleşme yapmış ve A takım listesine yazılmış 2003 yılı içerisinde doğmuş yabancı futbolcular ile 1 sezondan fazla süreli sözleşme imzalanması halinde söz konusu oyuncular 2 sezon boyunca bu kurala tabi olarak A takım listesine yazılabilecekler. Bu arada 10+4 kuralına karşı olan G.Saray'ın, kendisiyle aynı görüşü savunan kulüplerle birlikte TFF'ye değişiklik başvurusu yapacağı öğrenildi. Öte yandan federasyon, 2026-27 sezonu yaz ve ara transfer ve tescil döneminin tarihlerini açıkladı. Şu ifadeler kullanıldı: "2026-27 sezonunda 1. Transfer ve Tescil Döneminin 22 Haziran 2026 tarihinde başlayıp, 4 Eylül 2026 tarihinde sona ermesine ve 2. Dönemin 1 Ocak 2027'de başlayıp 5 Şubat 2027 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir."

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!