TFF’den şampiyon Trabzonspor’a tebrik!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerek kupayı kazanan Trabzonspor'u tebrik etti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek 64. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'u kutlar; başarılarından ötürü Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ı, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Trabzonspor camiasını tebrik ederiz. Finale kadar yükselme başarısı gösteren TÜMOSAN Konyaspor'u da turnuva boyunca sergiledikleri performanstan dolayı kutlarız." denildi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör