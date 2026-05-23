Avrupa liglerinde şampiyonluğa hasret kulüpler

Avrupa futbolunun önde gelen liglerinde köklü tarihlerine rağmen 10 yılı aşkın süredir şampiyonluk elde edemeyen birçok kulüp var.

MANCHESTER UNITED / İNGİLTERE PREMİER LİG

İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile birlikte 20'şer şampiyonlukla en çok zafere ulaşan kulüp olan Manchester United, son lig zaferini Alex Ferguson'un emekli olduğu 2012-2013 sezonunda kazandı.

Manchester United, Premier Lig'de 13 yıldır şampiyonluğa hasret.

LYON VE MARSILYA / FRANSA LİGUE 1

Frana Ligue 1'i 2000'li yılların başında domine ederek üst üste 7 kez şampiyon olan Olimpik Lyon, son lig zaferini 2007-2008 sezonunda yaşadı.

Son yıllardaki Paris Saint-Germain dominasyonunun da etkisiyle Lyon'un şampiyonluk hasreti 18 yıla ulaştı.

Fransa'nın en köklü kulüplerinden olan Olimpik Marsilya, Ligue 1'deki son zaferine Didier Deschamps yönetiminde 2009-2010 sezonunda ulaştı.

Olimpik Marsilya, 16 sezondur Ligue 1'de şampiyon olamıyor.