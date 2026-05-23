Aziz Yıldırım: "Tüm engelleri birer birer hep beraber aşacağız"

Yıldırım daha sonra taraftarların sorularını cevapladı.

Bir taraftarın, neden geçen sene aday olmadığına dair sorusuna Yıldırım, "2024 yılında çocuklar için aday oldum. Seçimi kaybettim. Bir daha aday olmayı düşünmedim. Hep toplantılar yaptık ve gençleri teşvik ettim. Onun için geçen yıl 10 bin imza toplanmasına rağmen aday olmadım. Bu sene neden oldum, esas mesele o. Gidişi görüyoruz. 4 sene bizim zamanımız, bizim mazeretimiz var, mahkeme falan oldu. Daha sonra 8 sene yapılan küçük hatalarla şampiyon olamadık. Bu kulübün şampiyon olması şart ki çocukların Fenerbahçeli olarak büyümeleri gerekir. 20-30 sene bu düzen böyle devam ederse Fenerbahçeli çocuklar az olacak. Onu önlemek için ben 20 senemi de feda ederek aday oldum. Hepimiz elimizi taşın altına koyuyoruz, Fenerbahçe'yi bu sene ne yapıp edip şampiyon yapacağız. Ben öyle görüyorum ki bizden başka kimse bunu durduramaz." şeklinde cevap verdi.

Yıldırım, göreve seçilmeleri halinde transfer ve teknik direktör sorularına ilişkin, teknik direktör ismi söylemeyeceğini ancak şu anda 2 santrfor transferi ile görüşmelerin yapıldığını sözlerine ekledi.