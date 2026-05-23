Bakan Bak’tan milli okçular için tebrik mesajı

Giriş Tarihi: 23.05.2026 18:47

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'da düzenlenen 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda makaralı yay kadınlarda altın madalya kazanan Hazal Burun ile makaralı yay erkeklerde altın madalyanın sahibi olan Emircan Haney için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Ülkemizin ev sahipliğinde Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda makaralı yay kadınlarda altın madalya kazanan Hazal Burun ile makaralı yay erkeklerde altın madalyanın sahibi olan Emircan Haney'i kutluyorum. Şampiyonada bronz madalya kazanan Makaralı Yay Erkek Milli Takımımızı da tebrik ediyorum. Sporcularımızın başarılarında emeği olan başta aileleri olmak üzere, antrenörlerimize, yöneticilerimize, kulüplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Devam eden şampiyonada mücadele edecek sporcularımıza başarılar diliyorum."
