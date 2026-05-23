Beşiktaş'ta teknik direktör bilmecesi!
Giriş Tarihi: 23.05.2026 09:58

Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları devam ediyor. Siyah-beyazlıların listesinde birçok isim yer alırken, henüz bir sonuca varılmadığı ortaya çıktı.

Önder Özen'in futbol direktörlüğüne getirilmesinin ardından teknik direktör sorununu çözmek için çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Roberto Mancini ve Ange Postecoglou isimlerine yoğunlaştı.

Mancini'nin Al Saad'la devam eden sözleşmesi ve 9 milyon Euro'luk maaşı Postecoglou'nun ön plana çıkmasına neden oldu.

Yunan hoca ile görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Öte yandan Samsunspor'un eski teknik direktörü Thomas Reis'in Beşiktaş'ı çalıştırmayı çok istediği ve bu niyetini siyah-beyazlı yetkililere aracılar vasıtasıyla ilettiği öğrenildi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

