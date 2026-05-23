Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dursun Özbek: Seçim günleri Galatasaray'ın bayram günleridir
Giriş Tarihi: 23.05.2026 11:19

Dursun Özbek: Seçim günleri Galatasaray'ın bayram günleridir

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, tek aday olarak girdiği olağan seçimli genel kurulla yeni yönetime çok büyük sorumluluklar yüklendiğini söylerken, seçimlerin sarı-kırmızılıların bayram günleri olduğunu aktardı.

AA Futbol
Dursun Özbek: Seçim günleri Galatasaray’ın bayram günleridir
  • ABONE OL

Galatasaray Spor Kulübü'nde olağan seçim toplantısı, Galatasaray Lisesi'nde yapılıyor. Toplantıda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, oy verme işlemi öncesinde açıklamalarda bulundu.

"BU SEÇİMİN G.SARAY İÇİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Seçimlerin Galatasaray'ın bayram günleri olduğunu aktaran Özbek, "Bugün de öyle olacak. Tek adaylı seçim Galatasaray geleneklerine uygun değil ama bu dönem böyle tecelli etti. Bunun, bugün seçilecek olan yönetime çok büyük bir yükümlülük yüklediğini kabul ediyorum. Dört seneden beri Galatasaray Spor Kulübünü sizlerden aldığımız yetkiyle yönetiyoruz. Genel kurulumuzdan, 'Evet, bugüne kadar söyleşiler yaptınız ama Galatasaray hiçbir zaman yapılanla yetinmez, daha fazlasını ister. Bundan sonraki yönetimde de bugüne kadar yaptıklarınızın çok üzerine çıkmanız lazım.' diye bir mesaj olarak kabul ediyoruz. Bugün, arkadaşlarımla bu sorumluluk bilinciyle buraya geldik. Bu seçimin Galatasaray'a hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#DURSUN ÖZBEK #GALATASARAY SPOR KULÜBÜ #GALATASARAY KULÜBÜ #GALATASARAY

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Dursun Özbek: Seçim günleri Galatasaray'ın bayram günleridir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA