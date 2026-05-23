Fatih Terim: Mümkün olsa yasaklardan yana değilim

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleşen Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi devam ediyor.

Oy vermek için Galatasaray Lisesi'ne gelen efsane teknik direktör Fatih Terim, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Seçimin hayırlı olması temennisinde bulunan Terim, "Oyumuzu kullandık. Camiamıza hayırlı olsun. İnşallah çok daha güzel şeyler, çok daha başarılı, çok daha kurumsal bir kulüp olma yolunda hızla ilerleriz. Kendilerine başarılar diliyorum. Allah yardımcıları olsun" ifadelerinde bulundu.

'İNŞALLAH REKORU KIRARLAR'

Galatasaray'ın şampiyonluğuyla ilgili konuşan 72 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Şampiyonlukla ilgili söyleyeceklerimi söyledim. İnşallah rekoru kırarlar. Çok uzun zaman önce de söylemiştim. Biliyorsunuz rekorlar kırılmak için vardır. İnşallah onu da yapacaklardır. Canı gönülden destekliyorum. Kalbim onlarla. Dolayısıyla hem Türkiye'de hem Avrupa'daki taraftarlar gibi ben de güzel başarılar bekliyorum" diye konuştu.