Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’a yanıt!

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Seçimi kazanmaları halinde kendilerine verilen yetkinin her zaman farkında olacaklarını belirten Hakan Safi, "Benim hayalimdeki yönetim burada arkadaşlar. Hepsine teşekkür ederim. Bugün bu masada oturanlarla, kampanyamızda gölgede canla başla çalışanlarla birlikte, çubukluya olan sorumluluğumuz adına, bizler için çok kıymetli olan Fenerbahçe yöneticiliği için yola çıktık. Daha önce de belirttiğim gibi, şanlı Fenerbahçe'mi yeniden hak ettiği noktalara taşımak için "Şampiyon Fenerbahçem, ne istersen iste benden" söylemiyle yola çıktım. Bu yolculukta daha önceden tanıdığım kıymetli isimlerin desteği ile şevkim daha da arttı. Bana güç verdiler. Geçen Eylül ayında verdiğim karar sonrasında bu kutsal yolculukta birbirinden değerli Fenerbahçelilerle dertlerimizi paylaştık. Yöneticilik teklif ettiğim her isimden büyük bir teveccüh gördüm. Bugün bu masada gördüğünüz tüm arkadaşlarım, Fenerbahçe konusunda aynı dertleri paylaşıyor. Camianın hafızasına hitap eden çok deneyimli isimleri yanımda görmek beni çok mutlu ediyor. Enerjisi, hırsı ve inanmışlığıyla gücümüze güç katan genç arkadaşlarımızı yanımızda görmek de ayrı bir gurur kaynağı. Fenerbahçe, bunu üzülerek söylüyorum, maalesef büyüklüğünü unuttu. Bu büyük camia, içerideki anlamsız kavgalar nedeniyle potansiyelini bir kenara bıraktı. Ben bu camianın hizmetkarıyım. Hiçbir zaman Fenerbahçeliye üstünlük taslamayacağız. Bizler Fenerbahçe'nin kendisiyiz demeyeceğiz. Camianın, kongre üyeleri aracılığıyla bizlere vereceği yetkinin ağırlığının her zaman farkında olacağız. şunu tüm samimiyetimle belirtmek isterim, ben takım oyununa inanan biriyim. Bu yönetim kurulu listesini oluştururken de 12 kişilik bir ekiple oturup istişare ettik. Fenerbahçe'miz adına alanında uzman, camianın kültürünü bilen, enerjisi yüksek, güçlü ve kararlı bir yönetim kurulu oluşturduk. Bugün karşınızda Fenerbahçelilerin ve Türkiye'nin çok yakından tanıdığı isimler var. Fenerbahçe için tribünde, geçmiş yönetimlerde, aile içi toplantılarımızda emek veren isimler bizlere yön gösterecek. Fenerbahçe siyasetine yeni adım atan genç arkadaşlarımız da taze fikirleri ve enerjileriyle bizleri daha iyi noktalara taşıyacaklar. Göreceksiniz, bugün yönetim listesinde yer alan birçok isim, ilerleyen dönemlerde Fenerbahçe'nin geleceğine yön verecekler. Şuna kalben inanıyorum, bu yönetim listesi önümüzdeki yıllarda birçok başkan adayı da çıkartacak. Karma bir yönetim kurulu oluşturmaya özen gösterdik. Finansal anlamda güçlü, her alanda bağlantıları kuvvetli, kariyerlerinde çok başarılı isimleri bir araya getirdik. Türkiye'nin parmakla gösterilebilecek birçok önemli iş insanı, hiç tereddüt etmeden Fenerbahçe'sine hizmet etmek için kolları sıvadı" ifadelerini kullandı.

'FENERBAHÇE İÇİN KAYITSIZ, ŞARTSIZ HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIM'

Fenerbahçe için kayıtsız, şartsız her şeyi yapmaya hazır olduğunu belirten Safi, "Bizler, Fenerbahçe yönetimine talip isimler olarak, camiamızın sorunlarını iyi biliyoruz. Öncelikle kalbi sarı lacivertle atan herkese yakın olacağız. Yönetim ile camia arasındaki kopukluğu ortadan kaldıracağız. Kibirli olmayacağız. Fenerbahçe'nin sahibi ben Fenerbahçeliyim diyendir. Bunun hep bilincinde olacağız. 7 haziranda kongre üyeleri bize bu kutsal görevi emanet ettiği ilk andan itibaren tüm gücümüzle Fenerbahçe için çalışmaya başlayacağız. Bugün Futbol A.Ş için belirlediğimiz isimlerden birkaçı da aramızda. Yönetim kurulu ve Futbol A.Ş listelerini oluştururken zorlandığımız tek nokta, teveccüh gösteren onlarca isim arasından seçim yapmak oldu. Çok kıymetli Fenerbahçeliler bu mücadelemizde bizlere destek vermek istedi. Bugün yönetim listelerinde yer alamayan isimlerin de elbette bizlere destekçi olacaklarını biliyoruz. Kıymetli basın mensupları, biz Fenerbahçe'nin canlı hafızasından da faydalanmak istiyoruz. Bunun için bir akil adamlar kurulu oluşturmaya karar verdik. Camianın tecrübeli isimlerini bir araya getirip, düzenli olarak Fenerbahçe hakkında görüşlerine başvuracağız. Bugüne kadar hep vurguladım, Fenerbahçe için kayıtsız, şartsız her şeyi yapmaya hazırım. Hiçbir korkum yok. Ancak bu bir takım oyunu. Bu nedenle yönetim listesini belirlerken, her an Fenerbahçe için çalışacak isimleri tercih ettik. Listedeki arkadaşlarım için mevki bir amaç değil. Ben Fenerbahçe'me katkı sağlamak için yöneticilik beklemedim. Arkadaşlarım da çocukluk aşklarına katkı sağlamak için makam teklif edilmesini beklemediler. Yıllardır her alanda, Fenerbahçe'si için mücadele edenler olarak 7 Haziran'da sonuç ne olursa olsun, mücadelemizden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Biz küsenlerden, kriz anında uzak duranlardan olmayacağız. Bizimkisi makam sevgisi değil Fenerbahçe sevgisinin ta kendisidir. Yanlış anlaşılmasın diye vurgulamak istiyorum. Biz seçimi kazanacağız, bundan eminim. Projelerimiz hazır, buluştuğumuz her Fenerbahçelinin derdini dinliyoruz. Büyük camiamızın her ferdinin beklentilerinin farkındayız. Saha içini çözeceğiz, tarihin en iyi kadrolarından birini kuracağız. Tribündeki dağınıklığın farkındayız, Kadıköy atmosferini yeniden inşa edeceğiz. Stat ve tesisler konusunda adımlarımızı atacağız. Fenerbahçe'nin entelektüel sermayesine sahip çıkacağız ve eğitim alanındaki sorunları da gidereceğiz. Çocukluğumuzda yaşadığımız Fenerbahçe'yi, çocuklarımıza yaşatmak için yola çıktık" sözlerini sarf etti.

'KAFANIZDAKİ TÜM SORUNLARI ÇÖZMÜŞ OLACAĞIZ'

Hakan Safi, "Bu sene ligimiz bitti. İlk toplanmamız 20-21 Haziran'da olacak gibi gözüküyor. Şampiyonlar Ligi'nin de 20 Temmuz'da başlayacağını düşünerek hareket ediyoruz. Sandığa geldiğiniz zaman futbol takımıyla ilgili kafanızdaki tüm sorunları çözmüş olacağız. Stratejik davranmaya çalışıyoruz. Gece gündüz demeden Fenerbahçe'nin sesi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.