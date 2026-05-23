Mesut Özil 'Esenler Futbol Gelişim Merkezi'ni ziyaret etti
Giriş Tarihi: 23.05.2026 18:43

ESKİ futbolcu ve AK Parti MKYK Üyesi Mesut Özil, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu’nun davetlisi olarak Esenler’e geldi. Esenler Futbol Gelişim Merkezi’ni gezerek incelemelerde bulunan Özil, ardından gençlerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı.

Eski futbolcu ve AK Parti MKYK Üyesi Mesut Özil, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun davetlisi olarak Esenler'e geldi. Ziyaret kapsamında Futbol Gelişim Merkezi'ni ziyaret eden Özil, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ile birlikte merkezi gezdi. Özil, tesise hayran kaldığını belirterek, "Çok güzel bir merkez, çok iyi bir düşünceyle inşa edilmiş. Gençler buraya gelip oynasın, keyif alsın. İnşallah Esenlerli gençleri de buradan dünya sahnesinde görürüz" ifadelerini kullandı.

PENALTI ATIŞI YAPTI

Ziyaret sırasında futbol sahasına da inen Özil, Göksu ile birlikte penaltı atışı yaptı. Vuruşlarını gole çeviren Özil, 'Eskiden bir şey kaybetmemişim' diyerek espri yaptı. Samimi anların yaşandığı ziyarette Göksu ile Özil, Real Madrid ve A Milli Takım formalarını imzalayarak Futbol Gelişim Merkezi'ne astı.

GENÇLERE TAVSİYELERDE BULUNDU

Mesut Özil ve Göksu daha sonra Esenler Gençlik Merkezi'nde düzenlenen 'Gençlerle Buluşma' programına katıldı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Özil, kariyer yolculuğunu, disiplinli çalışmanın önemini ve gençlere dair tavsiyelerini paylaştı. Program boyunca gençler sık sık tezahüratlarda bulunurken Özil'e sevgi gösterilerinde bulundu.

