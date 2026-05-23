Süper Lig’de kaleler 24 kez şaştı

Ligde 34 haftalık maraton tamamlanırken küme düşen Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, 5 kez ile kendi kalesine en çok gol atan takım oldu.

Kırmızı-siyahlı ekibin genç stoperi Anıl Yiğit Çınar, 2 kez topu kendi kalesine gönderdi.

Şampiyon Galatasaray ise bu durumundan en avantajlı çıkan takım olarak dikkati çekti.

FATİH KARAGÜMRÜK'TEN KENDİ KALESİNE 5 GOL

Süper Lig'de bu sezon 23 futbolcu, 24 kez kendi ağlarını havalandırırken Fatih Karagümrük bu talihsizliği 5 kez yaşadı.

Galatasaray karşısında Fatih Kurucuk, Kasımpaşa müsabakasında Muhammed Kadıoğlu, RAMS Başakşehir ve Samsunspor karşılaşmalarında Anıl Yiğit Çınar, ikas Eyüpspor maçında ise Matias Kranevitter kendi ağlarına gol atan isimler oldu.

Zecorner Kayserispor'da da 4 futbolcu 4 kez topu kendi ağlarına gönderdi. Sarı-kırmızılılarda Trabzonspor karşısında Bilal Beyazit, RAMS Başakşehir maçında Ramazan Civelek, Gaziantep müsabakasında Youssef Ait Bennasser, Galatasaray mücadelesinde ise Aaron Opoku kaleleri şaşırdı.

EN AVANTAJLI ÇIKAN GALATASARAY

Süper Lig'de 13 takım topu kendi ağlarına gönderirken, bu durumdan en avantajlı çıkan ekip Galatasaray oldu.

Sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılıların rakipleri 4 kez meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi.

Galatasaray'ın kozlarını paylaştığı Fatih Karagümrük'te Fatih Kurucuk, Kayserispor'da Aaron Opoku, Eyüpspor'da Jerome Onguene, Göztepe'de Allan müsabakalarda ters vuruşla topu kendi ağlarıyla buluşturdu.

Başakşehir'in maçlarında da rakipleri 3 kez topu kendi kalelerine attı.

İKİ MAÇTA 2'ŞER GOL

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Samsunspor-Fatih Karagümrük ve 24. haftadaki Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe müsabakalarında takımlar birer kez kendi ağlarını havalandırdı.

Samsunspor-Fatih Karagümrük müsabakasında ev sahibi ekipten Satka, konuk takımdan ise Anıl Yiğit Çınar kaleleri şaşırdı.

Antalyaspor-Fenerbahçe maçında ise Antalya ekibinde tecrübeli stoper Veysel Sarı, sarı-lacivertli takımda ise Levent Mercan meşin yuvarlağı kendi filelerine gönderdi.

13 TAKIM KALEYİ ŞAŞIRDI

Süper Lig'de 13 takımdan 23 futbolcu kendi kalesine 24 gol attı.

Ligde Fatih Karagümrük, Kayserispor, Gaziantep FK, Samsunspor, Göztepe, Beşiktaş, Eyüpspor, Başakşehir, Antalyaspor, Trabzonspor, Rizespor, Kocaelispor ve Fenerbahçe kendi kalesine gol atan takımlar oldu.

Fatih Karagümrük 5, Kayserispor 4, Gaziantep FK 3, Samsunspor ve Göztepe 2 kez kendi ağlarını havalandırırken, diğer ekipler birer kez kaleyi şaşırdı.

Süper Lig'de Galatasaray, Alanyaspor, Gençlerbirliği, Konyaspor ve Kasımpaşa bu şanssızlığı yaşamadı.

Ligde kendi kalesine gol atan futbolcular şunlar:

Oyuncu Takım Maç Skor Fatih Kurucuk Fatih Karagümrük Galatasaray-Fatih Karagümrük 3-0 Muhammed Kadıoğlu Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük-Kasımpaşa 0-1 Anıl Yiğit Çınar Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük-Başakşehir 0-2 Anıl Yiğit Çınar Fatih Karagümrük Samsunspor-Fatih Karagümrük 3-2 Matias Kranevitter Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük-Eyüpspor 1-2 Aaron Opoku Kayserispor Galatasaray-Kayserispor 4-0 Ramazan Civelek Kayserispor Kayserispor-Başakşehir 0-3 Youssef Ait Bennasser Kayserispor Gaziantep FK-Kayserispor 3-0 Bilal Bayazit Kayserispor Kayserispor-Trabzonspor 1-3 Myenty Abena Gaziantep FK Göztepe-Gaziantep FK 2-1 Kevin Rodrigues Gaziantep FK Gaziantep FK-Çaykur Rizespor 2-2 Arda Kızıldağ Gaziantep FK Başakşehir-Gaziantep FK 5-1 Lubomir Satka Samsunspor Samsunspor-Fatih Karagümrük 3-2 Toni Borevkovic Samsunspor Samsunspor-Kayserispor 2-1 Filip Krastev Göztepe Göztepe-Kasımpaşa 3-3 Allan Godoi Göztepe Göztepe-Galatasaray 1-3 Aleksandar Jovanovic Kocaelispor Kocaelispor-Samsunspor 0-1 David Jurasek Beşiktaş Beşiktaş-Gençlerbirliği 1-2 Okay Yokuşlu Trabzonspor Trabzonspor-Konyaspor 3-1 Jerome Opoku Başakşehir Konyaspor-Başakşehir 2-1 Ali Sowe Çaykur Rizespor Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor 2-2 Levent Mercan Fenerbahçe Antalyaspor-Fenerbahçe 2-2 Veysel Sarı Antalyaspor Antalyaspor-Fenerbahçe 2-2 Jerome Onguene Eyüspor Galatasaray-Eyüpspor 5-1

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör